Проект детского сада на ул. Левобережной в Ростове прошел госэкспертизу

Проект строительства трехэтажного детского сада, рассчитанного на 200 мест, на ул. Левобережной в Ростове-на-Дону получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, в здании будет располагаться бассейн, зал для музыкальных занятий и физкультуры. Также будут построены две физкультурные зоны и десять детских игровых площадок.

«Кроме того, проектировщики продумали планировку помещений и территории для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп населения»,— отметил глава администрации.

Средства на строительство нового дошкольного учреждения будут выделены в 2024-2026 годах. Реализовать проект по строительству планируется в течение 14 месяцев.

Анастасия Назарова