Экс-начальнику отдела ГИБДД Башкирии Ильдусу Шайбакову продлили арест

Верховный суд Башкирии продлил срок содержания подследственному экс-начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) республиканского ГИБДД подполковнику Ильдусу Шайбакову, сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Он останется под стражей до 5 декабря.

По версии следствия, обвиняемый создал преступное сообщество для получения взяток за оказание содействия в выдаче водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. Фигурантами уголовного дела также стали экс-заместитель господина Шайбакова, пять бывших госинспекторов и один отстраненный от исполнения обязанностей.

Как сообщал «Ъ-Уфа», преступное сообщество под руководством Ильдуса Шайбакова действовало в 2014–2020 годах. Его участники помогали получить водительские права без сдачи экзаменов за взятки, суммы которых варьировались от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Деятельность преступного сообщества была пресечена в марте 2021 года, на имущество фигурантов уголовного дела был наложен арест. Общая стоимость конфискованного у господина Шайбакова и его родственников имущества составила около 34 млн руб.

После того, как в апреле 2021 господину Шайбакову было предъявлено обвинение, он скрылся и более года находился в федеральном розыске. В августе прошлого года его задержали на Южном автовокзале в Уфе и поместили в СИЗО.

Наталья Балыкова

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