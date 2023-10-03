В центре Краснодара появится новый сквер

На улице Северной в Краснодаре появится новый сквер. Его обустроит AVA Group в районе БЦ «Кристалл». Участок здесь много лет был закрыт строительным ограждением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AVA Group Фото: AVA Group

Сквер планируют обустроить уже в октябре. В зеленой зоне выполнят ландшафтное озеленение, поставят перголы и смонтируют ночную подсветку.

AVA Group сейчас также ведет благоустройство набережной в микрорайоне Гидростроителей. Не так давно компания завершила обустройство двух скверов в микрорайоне Новознаменский.

Вячеслав Рыжков

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