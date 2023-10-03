НЭВЗ начал выпуск новой модели электровозов «Ермак»

С 1 октября текущего года Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ входит в АО «Трансмашинхолдинг») приступил к производству новой модели электровозов «Ермак» с усиленной кабиной для машиниста, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Новая составная часть конструкции была разработана компанией «ТМХ Инжиниринг». Производством кабин занималась калужская компания «Полет-Сервис». Каркас конструкции значительно усилен благодаря увеличению сечения балок лобовой части на 100 мм.

«В конструкцию пола добавлены ребра жесткости, толщина балок увеличена, применена сталь новой марки. Это позволяет существенно повысить уровень пассивной безопасности локомотива»,— цитирует пресс-служба правительства слова министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева.

Кабина уже получила сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза после прохождения испытаний.

Дизайн новой кабины разработан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050.Лаб». Маска кабины была изменена, также как форма капота крыши и нижнего пластикового обтекателя, нижнего пластикового обтекателя и путеочистителя. Применен светодиодный прожектор ГИС-6П и светодиодные буферные фонари

Анастасия Назарова