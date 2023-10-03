Экс-сотрудник РКЦ «Прогресс» нарушил требования по защите гостайны

Экс-сотрудник РКЦ «Прогресс» нарушил требования по защите государственной тайны, выехав за границу и допустив риски утечки сведений. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

В отношении бывшего сотрудника предприятия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 283.2 УК РФ («Нарушение требований по защите государственной тайны»). Мировой судья судебного участка № 87 Адлерского района Сочи осудил фигуранта, назначив ему штраф в размере 250 тыс. руб.

Всего в 2023 году за несанкционированный выезд за пределы России выявлено и привлечено к административной ответственности восемь действующих сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Четырем бывшим работникам, планировавшим выезд, объявлено официальное предостережение. В отношении еще одного бывшего специалиста режимного предприятия также возбуждено уголовное дело по ст. 283.2 УК РФ.

Андрей Сазонов