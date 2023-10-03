У нижегородца похитили полмиллиона при обмене обычных рублей на цифровые

В Нижнем Новгороде мошенники похитили у двух нижегородцев 3 млн руб. под предлогом обмена обычных денег на цифровые рубли, пообещав дополнительный заработок с помощью инвестиций в высокодоходный бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным областного ГУВД, одной из жертв мошенников стал 29-летний нижегородец, который нашел в интернете объявление о продаже цифровых рублей. Он связался с менеджером, который объяснил, что на сделку приедет его коллега. Неизвестный убедил потерпевшего перевести деньги на продиктованный номер счета, пообещав поступление криптовалюты на его электронный кошелек. Заявитель перечислил 537 тыс. руб., но цифровых рублей так и не дождался.

Также в дежурную часть обратился 35-летний нижегородец, который сообщил, что в интернете познакомился с девушкой, которая предложила ему быстрый заработок на инвестициях. В своем рассказе она привел примеры других граждан, которые, якобы, заработали на таком виде инвестиционной деятельности. После этого собеседница предложила потерпевшему положить на брокерский счет свои денежные средства для получения дополнительного дохода. Мужчина в течение двух недель пополнял баланс электронного кошелька. Когда он захотел вывести все денежные средства, обнаружил, что данная функция заблокирована. Таким образом мужчина потерял 2,5 млн руб.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Андрей Репин