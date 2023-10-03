Жительницу Татарстана судят за нарушение требований по защите гостайны

Верховный суд Татарстана рассматривает уголовное дело жительницы республики Раили Шараповой. Ей вменяют нарушение требований по защите гостайны. Об этом сообщает «Реальное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, по роду деятельности у обвиняемой был допуск к материалам с гостайной, и в связи с этим ей ограничили право выезда за рубеж на определенный срок, однако несмотря на это, она отправилась за границу.

Где именно она работала и где отдыхала, не уточняется. Сам судебный процесс проходит в закрытом режиме.

По данным источников издания, женщина работала в одном из районов Татарстана, а преступление совершила, приобретя путевку в тур на Кавказ. Ее судят по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ. Ей грозит наказание от штрафа в 200 тыс. руб. до трех лет колонии. Вину женщина признала, также она попросила рассмотреть ее дело в особом порядке.

"Ъ-Казань"