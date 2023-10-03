В Астрахани суд дал три года колонии за миллионное мошенничество

Астраханский суд признал фигуранта уголовного дела виновным в мошенничестве ч. 4 ст. 159 УК РФ с заключенным под стражу, сообщает региональное управление СКР. По данным следствия, в январе текущего года подсудимый узнал, что в отношении его знакомого возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ).

Тогда подсудимый предложил решить вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест а также о снятии ареста с автомобиля заключенного. За соответствующие услуги он попросил миллион руб.

В июне текущего года при участии сотрудников ФСБ состоялась передача части упомянутой суммы — 800 тыс. руб. Именно тогда фигурант и был задержан.

За упомянутые действия суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, а также 350 тыс. руб штрафа.

Никита Маркелов

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