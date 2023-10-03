В Бурятии женщину приговорили к семи месяцам колонии за неуплату алиментов

Хоринский районный суд Бурятии приговорил местную жительницу к семи месяцам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Как сообщается на сайте суда, задолженность женщины составляет 207,1 тыс. руб., свое наказание она будет отбывать в колонии-поселении.

«Гражданка М. по решению суда была лишена родительских прав в 2022 году, ее также обязали ежемесячно платить алименты на двух несовершеннолетних детей. Своих обязанностей она не выполняла, за что была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. По состоянию на осень 2023 года М. на путь исправления не встала и признана судом виновной в совершении умышленного преступления»,— уточняется в сообщении Хоринского суда.

Отмечается также, что приговор не вступил в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск