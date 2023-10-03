Суд рассмотрит кассационную жалобу Юговского молкомбината по делу о доначислении налогов

Арбитражный суд Уральского округа принял к рассмотрению кассационную жалобу ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» на решение суда о привлечении организации к ответственности за незаконное применение налоговой ставки НДС. Об этом свидетельствуют данные картотеки судебного дела. Жалоба будет рассмотрена 4 декабря 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

Согласно данным судебного дела, 19 сентября Юговской молкомбинат подал в суд кассационную жалобу, которая была принята судом к рассмотрению 28 сентября. В этот же день суд отказал молкомбинату в приостановлении исполнения решения о привлечении компании к ответственности за незаконное применение налоговой ставки НДС.

В сентябре Семнадцатый апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» на решение первой инстанции, которая признала законными действия ФНС по доначислению компании 110 млн руб. Об этом стало известно из данных судебной картотеки. Сумму, в состав которой вошли НДС, штрафы и пени, налоговый орган потребовал заплатить по итогам проверки деятельности комбината.

По версии ФНС, ЮКМП незаконно применял льготную ставку НДС 10% как производитель молочных продуктов. Фактически он производил два вида сычужных продуктов, которые нельзя относить к молочным, поэтому ставка НДС для комбината должна рассчитываться на уровне 20%.

Представители комбината с позицией налогового органа категорически не согласились и попытались обжаловать ненормативный акт ФНС в Арбитражном суде Пермского края. Позиция ООО основывалась на том, что при производстве изделий использовались компоненты молока, а изготавливались они по технологии молочных продуктов. Их доводы поддержало краевое министерство агропромышленного комплекса. 29 июня суд первой инстанции в удовлетворении требований заявителя отказал.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае.