Будущее наступает сегодня

Успешный и прибыльный бизнес сегодня невозможно представить без IT-технологий. Передовые разработки и элементы искусственного интеллекта используются повсеместно: от промышленного производства и строительства до торговли и сферы услуг. Информационные технологии помогают упростить и оптимизировать бизнес-процессы, повысить их эффективность и улучшить клиентский сервис. Проекты цифровой трансформации крупные российские и нижегородские компании реализуют совместно со Сбербанком.

Сбер представил технологии по цифровой трансформации бизнеса, которые начали внедряться на различных предприятиях. «Сегодня мы задаем тренды на рынке IT-решений, которые помогают нашим клиентам становиться лучше и быстрее добиваться желаемых результатов. Сбер растет вместе с нашими клиентами, и главное для нас — идти вперед вместе с ними. Мы меняем клиентский путь и помогаем найти новые ниши для бизнеса, выступая IT-партнером и надежным финансовым плечом. Мы открываем совершенно новые бизнесы с точки зрения реинжиниринга процессов», — рассказал исполнительный директор по нефинансовым сервисам Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Шаманин.

Партнерство в цифровой трансформации бизнеса развивается в разных отраслях. Например, информационные разработки Сбера активно внедряет крупнейший в регионе поставщик шин и дисков Kolobox. «Мы внедряем практически полный спектр цифровых решений от Сбера для сайта и коммуникации с клиентами. Они позволяют сделать интернет-страницу компании быстрой, удобной и понятной для клиента. Это дало нам заметный экономический эффект: конверсия от продаж увеличилась на 10%», — рассказал IT-директор компании Алексей Летягин. Цифровые сервисы также меняют сферу строительства и управления многоквартирным фондом, обеспечивая комфорт жителей. Заместитель гендиректора Global Realty Роман Демуров показал, как в ЖК «Дом на набережной» работает цифровая платформа Сбера по управлению «умным домом». Для жильцов есть современные сервисы, а домоуправляющей компании приносят дополнительную прибыль CRM-системы с аналитикой денежных потоков и планирования, рассказал Демуров.

Технологии Сбера применяются в торговле и сельском хозяйстве, отметил IT-директор агрохолдинга «Русское поле» Валерий Наумов. «Мы стараемся максимально преобразовать управление сельским хозяйством. Привлекаем фермеров и делимся с ними не только сырьем, но и новыми технологиями. Сбер помог нам доработать наши системы, чтобы отдать их внешним пользователям. Также интеллектуальные системы позволяют отгружать продукцию в розничную сеть на основе прогнозов спроса», — рассказал он. Технологии Сбера применяются для удобства клиентов в магазинах нового формата «Павловская курочка», добавила исполнительный директор сети Ольга Палачева. «Новый формат позволяет не только осуществлять быстрые покупки, но и перекусить в комфортных зонах или взять готовую еду с собой, а также приобрести продукты для готовки. Оплатить покупки можно по QR-коду или с помощью улыбки. Также мы планируем внедрить кассы самообслуживания», — подчеркнула Палачева. Решения Сбера используются и в гостиничном бизнесе. По словам коммерческого директора, Kulibin Parkhotel Александра Чеботаева, для удобства гостей отель использует устройства SberDevices с голосовым управлением на базе софта «Салют Отель». Это позволяет постояльцам получать все необходимые услуги, не выходя из номера.

Ключевой задачей Сбера управляющий директор Волго-Вятского филиала Юлия Липина назвала помощь клиентам с внедрением технологий, которые позволят компании повысить конкурентоспособность. «Для делового успеха в современном мире важно быстрее других осваивать и применять новейшие цифровые решения. Ключевой приоритет для Сбера — предлагать предпринимателям те сервисы, благодаря которым они смогут увеличить доходы», — заключила она. Сбер построил экосистему для себя и теперь помогает клиентам выстраивать оптимальные бизнес-процессы.

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