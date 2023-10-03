Жительница Белебея осуждена за сбыт сильнодействующих веществ

Белебеевский городской суд вынес приговор 40-летней Олесе Потаповой. Она признана виновной в незаконном приобретении, хранении и сбыте сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 234 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В марте текущего года Олеся Потапова незаконно купила и затем продала своей знакомой таблетки, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество, не являющееся наркотическим средством. Потенциальная покупательница обратилась в полицию, при проведении оперативно-розыскного мероприятия Олесю Потапову задержали. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и мелкие кражи. Подсудимая признала вину.

Суд приговорил ее к двум с половиной годам колонии общего режима.

Майя Иванова

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