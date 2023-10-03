В рамках осеннего призыва из Татарстана в армию отправят свыше 3 тысяч человек
Из Татарстана в рамках осеннего призыва в армию будут направлены свыше 3 тыс. человек. Об этом заявил военный комиссар региона Сергей Погодин, передает «Татар-информ».
Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ
По его словам, отправлять в войска начнут с 16 октября, а завершится призыв в декабре. При этом в зону спецоперации и на территорию новых регионов РФ призывников отправлять не будут.
Кроме того, в рамках осеннего призыва свыше 50 человек будут проходить альтернативную гражданскую службу.