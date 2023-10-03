Московская компания оценит состояние моста через реку Белую в Уфе

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на проведение обследования и оценку технического состояния старого автомобильного моста через реку Белую в створе улицы Округа Галле с московским ООО «Нормативно-испытательный центр „Мосты“», сообщается на сайте госзакупок. Контракт начальной ценой 5,48 млн руб. заключен за 3,8 млн руб. (дисконт — 30,6%). Второй участник, не указанный в протоколе, был готов исполнить его за 3 млн руб.

Работы, которые профинансирует городской бюджет, должны быть выполнены до декабря.

Целью работ является, в частности, получение актуальной информации о состоянии моста и рекомендаций по устранению дефектов. Длина моста с учетом капремонта подходов составляет около 1 км.

ООО «Нормативно-испытательный центр „Мосты“» зарегистрировано в июле 2010 года в Москве. Компания занимается инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, управляет проектами строительства, выполняет строительный контроль и авторский надзор. Владельцами являются Алексей Сергеев и Евгений Казеннов. Выручка в 2022 году составила 131,1 млн руб., чистая прибыль — 39,2 млн руб. В текущем году компания заключила три госконтракта на общую сумму 9,3 млн руб.

Майя Иванова

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