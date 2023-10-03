По всей России 4 октября пройдет проверка систем оповещения населения

По всей территории России 4 октября проведут плановую проверку работоспособности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, сообщило МЧС. Во всех российских субъектах зазвучат сирены и громкоговорители.

«4 октября во всех субъектах России будут проверять систему оповещения населения. Зазвучат сирены и громкоговорители — так подается сигнал "Внимание всем!". Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Также информация будет доступна в мобильном приложении "МЧС России"»,— говорится в сообщении МЧС.

В МЧС подчеркнули, что во время проверки систем гражданам необходимо сохранять спокойствие. «Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней»,— добавили в министерстве.

Милена Костерева