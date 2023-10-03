Установка оборудования по капремонту кинотеатра «Победа» в Уфе прошла экспертизу

Главгосэкспертиза России одобрила установку технологического оборудования в рамках капитального ремонта здания бывшего уфимского кинотеатра «Победа», являющегося объектом культурного наследия. В июне госэкспертизу прошел сам проект капитального ремонта здания. Документацию подготовило ООО «Альбит».

В июне прошлого года в администрации Уфы сообщили о планах передать здание кинотеатра «Победа» Театру юного зрителя. Стоимость проектных работ на его переустройство составила 3,5 млн руб., в эту сумму не была включена установка технологического оборудования, устройство зрительного зала и сценического пространства.

По данным Управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии, «Победа» была построена в 1949 году. Кинотеатр вмещал 630 мест и располагал большим фойе с антресолями. Была предусмотрена эстрадная площадка, на которой играл симфонический оркестр, преподавателями уфимских ВУЗов и лекторами читались лекции. Здание украшала фигура воина-победителя. В 1958 году кинотеатр стал широкоэкранным. В 1976 году здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В 2017 году кинотеатр закрылся из-за долгов собственника — предпринимателя Константина Воронцова. После этого в нем планировали разместить школу единоборств, затем — школу искусств.

Наталья Балыкова

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