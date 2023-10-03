Словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла в возрасте 25 лет

Словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла на 26 году жизни, сообщает издание Novinky.cz. По его данным, девушка скончалась в воскресенье, 1 октября. В 2022 году у нее диагностировали рак груди.

Патриция Янечкова родилась в Германии в словацкой семье, позднее переехала в Чехию. Девушка окончила Академию музыки имени Леоша Яначека. В 2014 году стала самой молодой победительницей всемирного конкурса Concorso Internazionale Musica Sacra в Риме. В 2016 году получила три премии на Международном конкурсе вокалистов имени Антонина Дворжака в Карловых Варах.

Лаура Кеффер