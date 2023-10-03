В Оренбуржье возбудили уголовное дело по факту организации опасных речных перевозок

В Оренбургской области по факту организации нелегальных речных перевозок, опасных для жизни людей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.

По данным следствия, летом текущего года нелегальные перевозчики на незарегистрированном маломерном судне «Галеон» платно возили пассажиров на Ириклинском водохранилище в Гайском районе. Организаторы незаконного бизнеса допускали превышение требований пассажировместимости. У предпринимателей также отсутствовал акт о готовности судна к эксплуатации.

В настоящее время изъята судовая документация, готовится к назначению ряд экспертиз.