Кубанские полицейские задержали сбежавшего из изолятора жителя Адыгеи
В Успенском районе Кубани 35-летний житель Адыгеи сбежал из изолятора временного содержания. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале краевого главка МВД.
Мужчина был под арестом за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Однако смог самостоятельно покинуть изолятор и сбежать.
Беглеца в итоге задержали в Курганинском районе края. Его вновь поместили в изолятор.
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