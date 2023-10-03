Кубанские полицейские задержали сбежавшего из изолятора жителя Адыгеи

В Успенском районе Кубани 35-летний житель Адыгеи сбежал из изолятора временного содержания. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале краевого главка МВД.

Мужчина был под арестом за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Однако смог самостоятельно покинуть изолятор и сбежать.

Беглеца в итоге задержали в Курганинском районе края. Его вновь поместили в изолятор.

Вячеслав Рыжков

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