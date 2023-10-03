Главу новосибирской компании подозревают в мошенничестве на 12,5 млн рублей

В Новосибирске на директора компании возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) на 12,5 млн руб., сообщает прокуратура региона. По данным источника «Ъ-Сибирь», речь идет о фирме ООО «Алрон».

Компания заключала договоры поставки строительных материалов, однако после оплаты товар не был доставлен. Всего от действий фирмы пострадали 13 человек.

В настоящее время главу ООО «Алрон» поместили под домашний арест. Расследование находится на контроле прокуратуры.

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Александр Киселев