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Камеры будут устанавливать на мусорных площадках Ижевска для поиска нарушителей

В столице Удмуртии на контейнерных площадках, где расположены мусорные баки, начнут устанавливать видеокамеры. Эта мера необходима для вычисления нарушителей, которые оставляют на площадках строительный мусор, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отмечается, что мусорные контейнеры предназначены для вывоза ТКО. Однако частные организации и горожане часто оставляют здесь строительный мусор, что является нарушением. Видеокамеры позволят помочь полиции выявлять нарушителей по номерам автомобилей, после чего им будет выписываться штраф.

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