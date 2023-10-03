Камеры будут устанавливать на мусорных площадках Ижевска для поиска нарушителей

В столице Удмуртии на контейнерных площадках, где расположены мусорные баки, начнут устанавливать видеокамеры. Эта мера необходима для вычисления нарушителей, которые оставляют на площадках строительный мусор, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отмечается, что мусорные контейнеры предназначены для вывоза ТКО. Однако частные организации и горожане часто оставляют здесь строительный мусор, что является нарушением. Видеокамеры позволят помочь полиции выявлять нарушителей по номерам автомобилей, после чего им будет выписываться штраф.