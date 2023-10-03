В Челябинской области заболеваемость COVID-19 снизилась на 3% за неделю

С 25 сентября по 1 октября в Челябинской области было зафиксировано снижение числа случаев заболевания COVID-19 после роста в полтора раза в предыдущую неделю. Всего на прошлой неделе зарегистрировано 340 новых пациентов, что на 11 человек или 3% меньше, чем с 18 по 24 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Большинство заболевших коронавирусом по-прежнему взрослые – почти 92% от общего числа пациентов. Снижение заболеваемости на прошлой неделе отмечено в большинстве возрастных групп кроме школьников 7-14 лет – на четыре случая больше, а также пенсионеров 65 лет и старше – на 10 случаев.

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