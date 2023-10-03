Участок у Чужьяловского пруда в Удмуртии незаконно передали в частную собственность

В Завьяловском районе Удмуртии в частную собственность передали участок, в границах которого расположен пруд. В частности, речь идет об акватории Чужьяновского пруда, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Данная ситуация является незаконной.

В ходе проверки установлено, что Чужьяновский пруд находится на ручье без названия, длина которого менее 10 км. Водный объект является левобережным притоком реки Чужьяловка. При этом участок, находящийся в пределах акватории, предоставлен в собственность физическому лицу.

В суд направили иск о признании образования земельного участка недействительным, исключении его из реестра недвижимости, а также на признание права собственности на участок отсутствующим. Суд требования удовлетворил.