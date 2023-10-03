Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участок у Чужьяловского пруда в Удмуртии незаконно передали в частную собственность

В Завьяловском районе Удмуртии в частную собственность передали участок, в границах которого расположен пруд. В частности, речь идет об акватории Чужьяновского пруда, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Данная ситуация является незаконной.

В ходе проверки установлено, что Чужьяновский пруд находится на ручье без названия, длина которого менее 10 км. Водный объект является левобережным притоком реки Чужьяловка. При этом участок, находящийся в пределах акватории, предоставлен в собственность физическому лицу.

В суд направили иск о признании образования земельного участка недействительным, исключении его из реестра недвижимости, а также на признание права собственности на участок отсутствующим. Суд требования удовлетворил.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...