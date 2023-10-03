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«Рубин» просит проверить матч с «Краснодаром» на предмет нарушения правил

Казанский «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию по итогам игры десятого тура чемпионата РФ с «Краснодаром» на предмет нарушения футбольных правил. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

Отмечается, что казанский клуб просит рассмотреть гол нападающего Джона Кордобы на 24-й минуте на предмет возможного нарушения правил.

Сама игра завершилась поражением «Рубина» со счетом 0:2. Краснодарцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата с 24 очками. Казанцы идут на 13-й строчке, набрав девять баллов.

"Ъ-Казань"

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