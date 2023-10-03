«Рубин» просит проверить матч с «Краснодаром» на предмет нарушения правил

Казанский «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию по итогам игры десятого тура чемпионата РФ с «Краснодаром» на предмет нарушения футбольных правил. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Рубин» Фото: ФК «Рубин»

Отмечается, что казанский клуб просит рассмотреть гол нападающего Джона Кордобы на 24-й минуте на предмет возможного нарушения правил.

Сама игра завершилась поражением «Рубина» со счетом 0:2. Краснодарцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата с 24 очками. Казанцы идут на 13-й строчке, набрав девять баллов.

"Ъ-Казань"