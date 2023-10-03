Возбуждено дело по факту пожара, в котором погибли мать и 11-месячная дочь

Зианчуринский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) по факту пожара в жилом доме, в котором погибли 37-летняя женщина и ее 11-месячная дочь.

2 октября сгорел бревенчатый трехквартирный дом барачного типа на Столичной улице в селе Зилаир. Бабушка ребенка, которая также находилась в доме, успела эвакуироваться.

В настоящее время допрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте