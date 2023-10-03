Все районы и города Удмуртии начнут отопительный период

В Удмуртии во всех городах и районах принято решение о начале отопительного периода, однако в ряде муниципальных образований еще идет процесс заполнения систем отопления. Полностью зашли в отопительный период Кезский, Кизнерский, Селтинский, Сюмсинский, Юкаменский и Якшур-Бодьинский районы. Об этом сообщает пресс-служба минстроя региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В настоящее время в республике отопление появилось в 66,8% больниц, в детских садах — 62,2%, в школах и других учреждения — 55,4%, в жилых домах — 29%.