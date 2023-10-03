Определены кандидаты на пост вице-спикеров Курултая Башкирии от ЕР

Фракция «Единой России» выдвинула кандидатов на пост заместителей председателя Госсобрания Башкирии седьмого созыва, сообщает пресс-служба местного отделения партии. Путем голосования ими определены вице-премьер правительства республики Илшат Тажитдинов, Тамара Тансыккужина, ранее занимавшая должность вице-спикера республиканского парламента, а также новый руководитель фракции «Единой России» в Курултае Салават Хусаинов.

В прошлом созыве было четыре вице-спикера, включая одного от КПРФ. Фракция КПРФ предложила на этот пост Вадима Старова, занимавшего должность заместителя с 2018 года.

Ранее на должность председателя Курултая «Единая Россия» выдвинула действующего главу парламента Константина Толкачева.

Окончательные кандидатуры на должности сегодня определят члены оргкомитета Курултая. На первом пленарном заседании парламента нового созыва 5 октября окончательно их утвердят депутаты путем голосования.

Влада Шипилова

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