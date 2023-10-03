Один человек погиб и пятеро пострадали при аварии под Анапой

Один человек погиб, еще пятеро, в том числе два подростка, пострадали в результате аварии на автотрассе «село Варваровка — хутор Рассвет» в районе Анапы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, вечером 2 октября автомобиль «ВАЗ 2106» под управлением 46-летнего водителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Cerato под управлением 36-летнего мужчины.

В результате столкновения на месте происшествия скончался водитель отечественного автомобиля. Еще пять человек, в том числе водитель иномарки и пассажиры обоих авто, среди которых находились два подростка, попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Анастасия Донскова

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