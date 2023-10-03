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В Переславле установлены подростки, снявшие на видео избиение бомжа

В Переславле-Залесском Ярославской области установили двух 15-летних подростков. Они подозреваются в избиении бомжа, которое было снято на видео и распространено в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Фото: Скриншот из видео «Подслушано в Переславле»

Фото: Скриншот из видео «Подслушано в Переславле»

Следствие установило, что 22 сентября двое несовершеннолетних подошли к 53-летнему мужчине без постоянного места жительства и нанесли ему удары ногами по жизненно важным органам. Пострадавший является инвалидом 2 группы. Видео избиения появилось в соцсетях.

«По результатам проверки и переданных надзорным органом материалов по данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)»,— сообщили в ярославском СК.

В отношении подозреваемых подростков проводятся следственные действия.

Алла Чижова

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