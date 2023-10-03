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Уральский застройщик показал, что построит рядом с Южным автовокзалом

В Екатеринбурге недалеко от Южного автовокзала в границах улиц Фрунзе — Уктусская — Отто Шмидта — Сурикова построят 25-этажный жилой дом. Реализацией проекта займется застройщик «Правобережный».

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Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

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Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

Проект компания представила на строительном форуме 100+ в «Екатеринбург-Экспо». Как рассказал представитель компании на выставке, проект прошел негосударственную экспертизу и сейчас территория готова к застройке. Ранее на данной территории стояли жилые дома, которые расселили.

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