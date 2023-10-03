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На парковке рядом с УдГУ в Ижевске могут построить кафе или магазин

Администрация Индустриального района Ижевска проводит общественные обсуждения по вопросу о предоставление разрешение на использование земельного участка на перекрестке улиц Удмуртской и Университетской напротив Удмуртского госуниверситета рядом с Сети Парком. В настоящее время здесь располагается парковка.

Ситуационный план

Ситуационный план

Фото: debate.izh.ru

Ситуационный план

Фото: debate.izh.ru

В опубликованных на сайте администрации столицы Удмуртии документах указано, что в соответствии с Правилами землепользования и застройки города здесь может разместиться магазин или заведение общественного питания.

Заявление о предоставлении этого участка поступило от ООО «Большой», собственником которого является известный ижевский предприниматель и ресторатор Константин Николаев.

Общественные обсуждения проводятся до 17:30 4 октября. До этого времени участники могут направить свои предложения и замечания в администрацию Индустриального района.

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