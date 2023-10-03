«Текст»: в 2024 году в Пермском районе построят «умную спортплощадку»
В следующем году в Пермском муниципальном округе могут построить «умную спортивную площадку». Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на решение правительства Пермского края. На реализацию проекта выделят 104 млн руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Особенностью данного вида площадок является возможность подключения к интернету. С его помощью спортсмен может изучать упражнения и дистанционно заниматься с тренером. На спортивных снарядах наклеены QR-коды со ссылками на инструкции и уроки использования тренажеров.
В этом году в Перми открыли первые в городе «умные спортплощадки». Первая пермская умная спортплощадка открылась в Мотовилихинском районе, на ул. Инженерной, 5. Вторая умная спортплощадка в Перми располагается на ул. Докучаева, 21. Каждая спортивная площадка стоит 26 млн руб., из них 20 млн руб. было выделено из федерального бюджета, 6 млн — из регионального.