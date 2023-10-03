«Текст»: в 2024 году в Пермском районе построят «умную спортплощадку»

В следующем году в Пермском муниципальном округе могут построить «умную спортивную площадку». Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на решение правительства Пермского края. На реализацию проекта выделят 104 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Особенностью данного вида площадок является возможность подключения к интернету. С его помощью спортсмен может изучать упражнения и дистанционно заниматься с тренером. На спортивных снарядах наклеены QR-коды со ссылками на инструкции и уроки использования тренажеров.

В этом году в Перми открыли первые в городе «умные спортплощадки». Первая пермская умная спортплощадка открылась в Мотовилихинском районе, на ул. Инженерной, 5. Вторая умная спортплощадка в Перми располагается на ул. Докучаева, 21. Каждая спортивная площадка стоит 26 млн руб., из них 20 млн руб. было выделено из федерального бюджета, 6 млн — из регионального.