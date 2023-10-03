Досрочно уволился глава Курьинского района Алтайского края

Глава Курьинского района Алтайского края Алексей Купин досрочно ушел в отставку. Полномочия он сложил на сессии районного совета, состоявшегося 2 октября.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в администрации района, господин Купин уволился по собственному желанию. Срок его полномочий истекал в феврале будущего года.

По данным пресс-службы правительства региона, в связи с кадровыми изменениями власти края взяли на контроль «вопросы функционирования в Курьинском районе систем жизнеобеспечения, социально значимых отраслей, исполнения администрацией района всех текущих полномочий». Заместитель председателя алтайского правительства Денис Губин, которому поручено курировать ситуацию, сообщил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», что в ближайшее время планирует обсудить ситуацию с и. о. главы муниципалитета Ольгой Трусовой.

Курьинский район с населением 8,3 тыс. человек расположен в южной части Алтайского края. Алексей Купин был избран его главой в 2019 году по итогам конкурса. Тогда он сменил на этом посту Вячеслава Ковшова, который также ушел в отставку досрочно.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский