Прикамскую птицефабрику оштрафовали на 10 тыс. рублей

ООО «Птицефабрика “Менделеевская”» (входит в ГК «Комос-Групп», Удмуртия) привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тыс. руб. за нарушение ветеринарных правил содержания птицы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

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В августе управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по требованию краевой прокуратуры провело внеплановую проверку на птицефабрике в деревне Савино Карагайского муниципального округа. По итогам проверки было выявлено три нарушения.

«В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения: ограждение территории в некоторых местах неплотно установлено к земле, имеются зазоры от 10 до 15 см, которые не обеспечивает защиту от непреднамеренного проникновения на территорию диких животных; оборудование для подогрева в зимнее время дезбарьера, установленного при въезде в зону основного производства, отсутствует, так как оно демонтировано; при въезде в зону убоя, переработки и утилизации размещен сухой дезбарьер, который представляет собой насыпь на твердом покрытии дороги из смеси опила с сухой хлорной известью. Данный дезбарьер не отвечает ветеринарным требованиям»,— пишет пресс-служба ведомства.

В связи с выявленными нарушениями 23 августа в отношении птицефабрики был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. 26 сентября предприятие оштрафовали на 10 тыс. руб.