В Башкирии в новый реестр аварийного жилья включили 580 домов

В Башкирии в новый реестр аварийного и ветхого жилья, подлежащего расселению, вошли 580 домов общей площадью 230 тыс. кв. м, где проживают около 15 тыс. граждан, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры республики.

Новый реестр сформирован в связи с тем, что республика досрочно завершает программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, говорится в сообщении. В настоящее время расселено 198 из 213 аварийных домов, сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Бюджет программы расселения аварийного жилья превысил 1,7 млрд руб., из которых было освоено порядка 1,5 млрд руб.

В мероприятиях программы участвовали 26 муниципалитетов, было расселено порядка 8 тыс. граждан. В настоящее время не расселенным остается около 1,5 тыс. кв. м аварийного жилья в Янауле.

Наталья Балыкова

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