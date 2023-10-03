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обновлено 08:59

Четырех жителей Удмуртии осудили за вырубку и продажу леса

Перед судом в Удмуртии предстали четыре жителя Завьяловского района, которых признали виновными в незаконной вырубке леса и продаже. Как сообщает пресс-служба УФСБ по республике, уголовные дела возбудили по факту кражи и незаконной рубки (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свою вину осужденные признали. Суд назначил им наказание от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы условно, а также испытательный срок.

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