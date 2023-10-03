Сенатором вместо Ирека Ялалова выдвинут глава района Башкирии Олег Голов

Фракция партии «Единая Россия» выдвинула на должность сенатора — представителя от Курултая Башкирии главу администрации Благовещенского района Олега Голова. Он также является секретарем местного отделения партии. Господин Голов сменит в Совете Федерации Ирека Ялалова, наделенного полномочиями в 2018 году.

За кандидатуру Олега Голова должны проголосовать депутаты Курултая республики седьмого созыва на первом пленарном заседании 5 октября.

В 2016-2019 годах Олег Голов возглавлял Корпорацию развития Башкирии. Затем несколько месяцев работал помощником руководителя администрации главы Башкирии, после чего стал заместителем главы администрации Благовещенского района республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С сентября 2019 года является главой районной администрации.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте