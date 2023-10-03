На Урале прокуратура проверит сообщения об издевательствах матери над 10-летним сыном

В Свердловской области прокуратура проверяет сообщения СМИ о матери, которая издевается над своим 10-летним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По информации СМИ, мать периодически избивала своего ребенка и заставляла его самого наносить себе травмы. Помимо этого, она препятствовала общению мальчика с другими родственниками. Сейчас подросток находится в реабилитационном центре.

Прокуратура проверит достоверность данной информации, а также даст оценку законности решения по заявлению об истязании несовершеннолетнего. Сотрудники ведомства также проверят деятельность органов системы профилактики по предупреждению противоправных действий в отношении подростка.

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