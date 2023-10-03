Бывшего депутата Пермской гордумы, критиковавшего СВО, требуют признать банкротом

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению исковое заявление с требованием признать несостоятельным экс-депутата Пермской городской думы Сергея Захарова, сообщает Ura.Ru со ссылкой на данные судебной картотеки. Первое заседание назначено на 1 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление о банкротстве поступило от ИП Александры Поскребышевой еще 7 сентября. Оно обосновано наличием неуплаченной свыше трех месяцев задолженности в размере 6,85 млн руб. Это основной долг и проценты за пользование чужими денежными средствами. Должнику необходимо предоставить опись имущества, явка в суд обязательна. Заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 1 ноября 2023 года.

По данным Ura.Ru, в документе суда содержится ИНН, который, по данным сервиса контрагентов СБИС, принадлежит Захарову Сергею Геннадьевичу, возглавлявшему ранее ООО «СМУ №34». На сайте регионального отделения партии «Единая Россия» содержится информация, что директор этой организации Сергей Захаров в 2016 году баллотировался и был избран в Пермскую городскую думу по округу №5. В 2021 году господина Захарова, возглавлявшего в то время ООО «А-Миг», переизбрали в думу по тому же округу. По данным СБИС, ИП Александра Поскребышева зарегистрирована в Люберцах Московской области и занимается розничной интернет-торговлей.

Напомним, весной 2023 года мандат депутата гордумы по округу №5 Сергея Захарова стал вакантным в связи со сложением полномочий политиком. В 2022 году господин Захаров переехал в Германию и выступил с критикой СВО. Освободившийся мандат занял экс-сотрудник ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин, победивший на выборах 10 сентября с 57,41% голосов избирателей.