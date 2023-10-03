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В Краснодаре грунтовые воды размыли котлован на улице Игнатова

В Краснодаре во время работ на канализационных сетях грунтовые воды размыли часть стены котлована на улице Игнатова. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegeram.

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

«Никакой угрозы для рядом стоящих домов нет»,— говорится в сообщении.

Работы по устранению подтопления продолжались на протяжении ночи. Мэр отметил, что мероприятия завершат в течение недели.

Анастасия Донскова

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