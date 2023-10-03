В Тукаевском районе под строительство проекта «Этилен-600» отдадут 820 га земли

В Тукаевском районе Татарстана в госсобственность отдадут 820 га земли с целью строительства на участке индустриального парка «Этилен-600». Решение об этом на заседании совета района приняли местные депутаты, сообщает «Бизнес Onlinе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идёт о землях на территории Биклянского и Иштеряковского сельских поселений. Данные участки можно использовать для производственных работ.

Напомним, летом прошлого года ОЭЗ «Алабуга» и СИБУР заключили контракт о создании индустриального парка «Этилен-600». Сообщалось, что сумма вложений в проект составит порядка 1,3 трлн руб. Из них 140 млрд руб. — инвестиции экономической зоны.

"Ъ-Казань"