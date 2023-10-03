Из Челябинской области выдворили сторонника террористической организации

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинске иностранца, который скрывался от ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании международной террористической организации. Мигранта выдворили за пределы России, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Приверженца террористической организации задержали в Ленинском районе Челябинска. В России он скрывался от преследования от уголовного преследования в родном государстве за участие в незаконном вооруженном формировании.

Ленинский районный суд Челябинска признал иностранного гражданина виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 18.8 КоАП России. За нарушение режима пребывания в стране он был выдворен за пределы Российской Федерации и арестован на родине.

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