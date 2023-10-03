Назначен новый директор Уральского комбината питания

Новым директором АО «Уральский комбинат питания», занимающегося поставками продуктов для школ и детских садов Челябинска, назначен Федор Куравин. До этого он возглавлял школу № 137 города, сообщают в мэрии.

Большая часть трудовой деятельности Федора Куравина связана со сферой образования. Он работал учителем, завучем, заместителем главы Ленинского района. С 2006 года являлся директором школы № 137. Имеет степень кандидата педагогических наук.

По данным «СПАРК», АО «Уральский комбинат питания» было основано в 1992 году. Обществом владеет комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Ранее Уральским комбинатом питания руководил Игорь Воловой, который покинул пост летом этого года.

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