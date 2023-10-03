В Сочинском нацпарке нашли браконьерский схрон оружия

В Сочинском нацпарке обнаружили стоянку браконьеров и схрон оружия. Об этом сообщила пресс-служба Сочинского национального парка.

Сотрудники оперативной группы проводили рейд на территории Верхнесочинского лесничества. В ходе мероприятий был обнаружен балаган для ночевки, вышка для выслеживания дичи и следы ведения быта. При тщательном изучении локации под полом строения были обнаружены четыре единицы гладкоствольного оружия и одна — нарезного. В тайнике также находились патроны. Документы, которые могли бы указать на собственника оружия, на месте не обнаружены.

«Эта находка незаконного оружия стала крупнейшей за всю историю Сочинского национального парка. И это результат более тщательной, кропотливой работы госинспекторов. Действительно, за последнее время количество рейдовых мероприятий, число проверок территории увеличилось в разы»,— говорится в сообщении.

С начала текущего года в Сочинском нацпарке составили 310 административных протоколов. Только за последние несколько месяцев на его территории нашли свыше 200 сидолок, около 40 незаконных балаганов и девять единиц оружия.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram