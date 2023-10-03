В Краснодарском крае 4 октября пройдет проверка систем оповещения населения

В среду 4 октября с 10:35 до 12:00 на территории Краснодарского края пройдет проверка работы систем оповещения населения с включением сирен, предупреждает оперштаб региона.

Про звучании сирен, сигнализирующих об опасности, жителям необходимо включить один из 10 общероссийских телевизионных каналов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»), либо радио на частоте «Радио России» и прослушать информационное сообщение администрации края.

«В случае отмены проведения проверки с включением звуковых устройств, информация до населения будет доведена дополнительно»,— сообщили в оперштабе.

Анастасия Назарова