ФСБ возбудило дело по факту мошенничества при возведении объектов ГК «Росатом»

Управление ФСБ России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве в АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон».

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По данным ведомства, директор и начальник производственно-диспетчерского отдела обособленного подразделения «Железногорск» (АО «ФЦНИВТ СНПО «Элерон»») вступили в преступный сговор с двумя бизнесменами. Фигуранты дела совершили хищение денежных средств предоставив подложные акты выполненных работ при исполнении государственного контракта по возведению объектов ГК «Росатом». Ущерб оценен в 7 млн руб.

Ранее «Ъ» писал, что нагатинский суд вынес приговор по уголовному делу бывших руководителей входящего в корпорацию «Росатом» ПО «Элерон», крупнейшего в стране предприятия по созданию систем безопасности государственных объектов. Подсудимые были признаны виновными в растрате почти 560 млн руб. По материалам дела, под видом закупки для нужд НПО различных товаров фигуранты ежемесячно перечисляли на счета фирм-однодневок более 9 млн руб. Экс-гендиректор объединения Вячеслав Коновалов приговорен к четырем с половиной годам колонии, а бывший главбух Ирина Смолдырева — к трем годам. Кроме того, фигуранты должны будут погасить иск предприятия на всю сумму ущерба.

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Лолита Белова