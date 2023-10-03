В Прикамье определен первый получатель субсидии на строительство зарядок для электромобилей
Региональная комиссия по отбору заявок на получение субсидии для строительства зарядных станций для электромобилей рассмотрела предложение компании «Энергостройсервис», претендующей на господдержку. Как сообщается в протоколе заседания от 26 сентября, члены комиссии согласовали выделение «Энергостройсервису» субсидии в размере 1,8 млн руб. на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в Прикамье.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
По сведениям сервиса СБИС, ООО «Энергостройсервис» учреждено в 2020 году Александром и Алексеем Созыкиными на паритетным началах. Общество занимается строительством коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. Возглавляет «Энергостройсервис» Александр Созыкин. Организация ранее трижды выигрывала торги и была подрядчиком МУП «Горсвет».
В начале сентября стало известно, что власти Прикамья компенсируют инвесторам часть затрат на установку электрозарядных станций. Получить поддержку смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие проекты по созданию ЭЗС в Пермском крае в 2023 году. Заявки на предоставление субсидий принимались с 1 по 12 сентября 2023 года. При этом инвесторам необходимо подтвердить факт установки зарядной станции. Субсидирование подразумевает компенсацию до 60% затрат, понесенных на закупку оборудования объекта зарядной инфраструктуры, и до 30% затрат на техприсоединение объектов зарядной инфраструктуры к электросетям.
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