Прокуратура проведет проверку по факту пожара на левом берегу в Ростове

Прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи с пожаром в Ленинском районе Ростова-на-Дону вечером 2 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГУ МЧС региона, вчера вечером в 20:45 на складе по адресу ул. Шоссейная,114 А загорелся склад с поддонами. К ликвидации пожара были привлечены 63 человека и 21 единица техники. Огонь охватил площадь в 300 кв. м. Спасателям удалось ликвидировать пожар к 23:15. Информации о пострадавших не поступало.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов»,— сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Анастасия Назарова