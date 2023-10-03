Жительница Челябинска обманула продавцов маркетплейса на 200 тыс. рублей

Работница пункта выдачи одного из маркетплейсов в Челябинской области похитила у продавцов торговой площадки почти 200 тыс. руб. В отношении нее в отделе полиции по Коркинскому району возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ), сообщают в ГУ МВД по региону.

Установлено, что 33-летняя жительница Челябинска несколько раз заказывала вещи на общую сумму около 200 тыс. руб. через пункт выдачи товаров известного маркетплейса. Она дожидалась, когда посылка, поступит в пункт выдачи, и перед самим получением от нее отказывалась. При этом она вскрывала упаковку, забирала присланную продукцию и отправляла пустую коробку назад. Ей возвращали деньги. Всего по такой схеме она получила почти 200 тыс. руб.

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