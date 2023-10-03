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обновлено 08:23

Игра «Ижстали» с «Нефтяником» в Ижевске закончилась проигрышем со счетом 3:9

ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграла матч регулярного чемпионата ВХЛ с командой «Нефтяник» из Альметьевска. Домашняя игра закончилась со счетом 3:9, сообщает пресс-служба команды. «Сталевары» опустились на 26 строчку из 29 в турнирной таблице.

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Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

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Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Главный тренер ХК «Ижстали» Константин Маслюков заявил, что «после таких игр тяжело говорить». «Сыграли очень безобразно в обороне. Оправданий нет, будем вместе выходить из ситуации»,— сказал господин Маслюков.

Следующий матч «сталевары» сыграют с «Дизелем» из Пензы. Домашняя игра запланирована на 4 октября.

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